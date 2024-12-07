CHP’li Belediyenin barınağında skandal! Aç bırakılan köpekler birbirini yedi

Gemlik'te Belediyeye bağlı Umurbey Rehabilitasyon merkezinde aralarında çocuklarında bulunduğu ziyaretçilerin gözleri önünde adeta bir vahşet yaşandı. Günlerdir aç ve susuz bırakıldıkları iddia edilen köpekler, aynı kafeste bulunan bir başka köpeği canlı canlı parçalayıp yedi.Açlıktan saldırganlaşan köpekler iki köpeğe daha saldırarak yaraladı. Barınak görevlileri, ziyaretçilerin görüntü almasına engel olmaya çalıştı. Yanlarında çocuklarıyla barınağa gelen vatandaşlar, yaşanan vahşete büyük tepki gösterdi.CHP'li Belediyenin hayvan barınağında yaşanan çağ dışı ve kan donduran görüntüler üzerine harekete geçen Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık, yaşanan olayın sorumlularının tespit edilmesi için Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne de talimat verdi.Bursa'da geniş yankı bulan skandal olay sonrası Siyasi Parti temsilcileri ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcilerinden de arka arkaya tepkiler yağdı. MHP Gemlik İlçe Başkanı Emrah Keskin, 'Gemlik Belediyesi ve Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Deviren'in himayesinde yaşanan bu vahşet artık sınırları aşmış ve sabrımızı taşırmıştır. Gemlik'in itibarı, yaşanan olaylarla her gün zarar görmektedir. Gemlik Belediyesini oyun parkına çeviren, yap-boz yöntemiyle idarecilik yaptığını zanneden iş bilmezlere yakışan bu saatten itibaren onurlu bir şekilde görevi bırakmasıdır' dedi.Barınakta yaşanan skandal sonrası ilk saatlerde sessiz kalan ancak gelen yoğun tepkiler üzerine bir basın açıklaması yapmak zorunda kalan Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Deviren, 'Sorumlular cezasız kalmayacak' demekle yetindi. Barınaktaki köpeklerin, bakımsız, ilgisiz ve neden aç bırakıldıklarına dair ise herhangi bir açıklama yapmadı.