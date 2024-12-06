  • USD: 34,95 - 35,02
  • EURO: 36,70 - 36,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Terör örgütlerine darbe: Mal varlıklarına el konuldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı gerçek kişilerin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin listede değişiklik yapılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Terör örgütlerine darbe: Mal varlıklarına el konuldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekleme: 6.12.2024 - 09:21 Güncelleme: 6.12.2024 - 09:23 / Editör: Fehmi Öztürk
Terör örgütlerine darbe: Mal varlıklarına el konuldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye, terörle mücadelede kararlılığını sürdürerek operasyonları hızlandırıyor ve finansmanı engellemek için adımlar atıyor.

Terör örgütlerine darbe: Mal varlıklarına el konuldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadeler yer aldı:

Terör örgütlerine darbe: Mal varlıklarına el konuldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."