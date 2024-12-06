Terör örgütlerine darbe: Mal varlıklarına el konuldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı gerçek kişilerin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin listede değişiklik yapılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye, terörle mücadelede kararlılığını sürdürerek operasyonları hızlandırıyor ve finansmanı engellemek için adımlar atıyor.Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadeler yer aldı:"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."