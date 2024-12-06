Özgür Özel'den parti içi muhaliflerine: Atatürk'e sağlanan konfor bende yok

CHP içindeki kavgalara bir yenisi daha eklendi.Sık sık eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle karşı karşıya gelen Özgür Özel parti içi muhalefetin kapalı oturum talebini reddetti.Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bazı milletvekilleri Genel Kurul'da kürsüye çıkamama ve görmezden gelinme şikayetleriyle Genel Başkan Özel'den kapalı grup toplantısı yapmasını talep etti."ATATÜRK DÖNEMİ MUHALİFLERİNE TANINAN KONFOR YOK"3 saat süren toplantıda muhalif milletvekillerini temsilen Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç söz aldı.Öztunç, 1931'de yapılan CHP Kurultayı'na atıfta bulunarak Atatürk'ün kendine muhalif olanlara söz hakkı verdiğine dikkat çekti.Öztunç, "Partide yanlış gittiği düşündüğünüz bir şey varsa söyleyin uyarılarda bulunun" dediğini, o dönemki konforun şu an kendilerine tanınmadığını söyledi."BENİM DE ATATÜRK GİBİ KONFORUM YOK"Özel, Öztunç'a gülümseyerek cevap verdi.Özel, "O dönemde Atatürk rahattı, sosyal medya yoktu, WhatsApp yoktu benim de öyle bir konforum yok" dedi.Özel, milletvekillerine, "Bir eleştiriniz varsa gelin burada söyleyin, sosyal medyada partimizi tartıştıracak, zora sokacak açıklamalarda bulunmayın" diye seslendi.Özel, "Konuşmaya devam edenler istemediğimiz adımlar atmamıza yol açabilir" uyarısında bulundu.