Narin cinayeti davasında gelişme! 4 sanık hakkında istenen ceza belli oldu!

8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı; amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında iştiraken öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı; amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında iştiraken öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.Narin cinayetine ilişkin bir sonraki duruşma 26 Aralık’ta görülecek.21 Ağustos’ta Tavşantepe köyünde kaybolan Narin Güran’ın cesedi, 19 gün sonra bir çuvalın içinde köye yakın bir dere yatağına gömülmüş halde bulunmuştu.Adli Tıp Kurumu raporuna göre Narin, kaybolduğu gün boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.