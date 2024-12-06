MİT'ten yurt dışında PKK/KCK operasyonu: Sözde sorumlu Serhat Özmen yakalandı
MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye’deki sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye’ye getirdi .
Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın Suriye’deki istihbarat yapılanması sözde sorumlularından Yılmaz Kod Serhat ÖZMEN’i yurtdışında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.
PKK/KCK’ya 2014 yılında katılan Serhat ÖZMEN’in, birçok bölgede silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Terörist ÖZMEN, 2018’de örgütün istihbarat kadrolarına katıldı.
Suriye’de örgütün istihbarat çalışmalarında sorumlu seviyede faaliyet yürüten PKK/KCK’lı ÖZMEN, 2023 yılı başından itibaren örgütün Irak’taki istihbarat yapılanmasında faaliyet gösteriyordu.