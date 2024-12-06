Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Kırşehir, Yozgat, Sinop, Amasya, Tokat, Elazığ, Şırnak, Siirt ve Şanlıurfa çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Bitlis ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın'ın kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın'ın kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.İl il hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 2°C, 7°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 10°C, 17°CSabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 8°C, 21°CParçalı ve çok bulutluANTALYA 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutluMERSİN 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutluÇANKIRI 0°C, 5°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutluKONYA 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.BOLU 0°C, 12°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU -1°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurluZONGULDAK 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.AMASYA 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluSAMSUN 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıTOKAT 0°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluTRABZON 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Şırnak ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.ERZURUM -13°C, -1°CParçalı ve çok bulutluKARS -6°C, 5°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 0°C, 6°CParçalı ve çok bulutluVAN -4°C, 8°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 2°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutluSİİRT 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı