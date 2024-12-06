Bebek katillerinin sicili kabarık! Yenidoğan Çetesi'nin yaptıkları bir kez daha gözler önüne serildi

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlamak ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olmak iddiasıyla yargılanan sanıkların davasında ara karar açıklandı.Tutuklanmalarına karar verilen 7 şüpheli hakkında yer alan değerlendirmeler çetenin yaptıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.Ali Aksu: Opera bebeğin 6 aylık olmasına rağmen tıbbi tedavi uygulamalarına aykırı şekilde kuvöze konduğu iddia edilen Birinci Hastanesi'nin sahibi Ali Aksu hakkında, hemşire Hakan Doğukan Taşcı'nın kendisini doktor olarak tanıtmasına müsaade ettiği değerlendirilildi.Aksu'nun, hasta düzeyleriyle ilgili hastanenin kazancını arttırmak için Fırat Sarı'ya baskı yaptığı ve SGK'ya yönelik tüm usulsüzlüklerden haberdar olduğu kaydedildi.Ali Dirik: Güney Hastanesi Başhekimi Ali Dirik'in, yoğun bakım kamera kayıtlarını sildiği ifade edildi. Başhekim Dirik hastaneye bebek sevki karşılığında ücret ödemesi yaptığı, yapılan tüm usulsüzlüklerden de haberdar olduğu sanık ifadelerine yansıdı.Şeyhmus Çelik: Doktor Şeyhmus Çelik hakkında ise Kaya bebek hayatını kaybettiği sırada hastanede olması gerekirken Esenler Güney Hastanesinde olduğu iddia edildi.Mehmet Gürül: TRG Hospital Hastanesinde doktor olarak çalışan Mehmet Gürül'ün, hasta başına SGK'dan daha fazla para almak için epkiriz raporlarında oynama yaptığı, kaydedildi.Serenay Şenkalaycı: Hemşire Serenay Şenkalaycı'nın usulsüz şekilde ilaç düşümü yaptığı belirtildi. Murat Mantuş: TRG Hospital Hastanesi müdürü Murat Mantuş'un yenidoğan yoğun bakımı tam kapasite doldurma ve ciro artırma için Fırat Sarı'ya baskı yaptığı kaydedildi.Ceren Hatice Kırım: Beylikdüzü Medilife Hastanesi hemşiresi Ceren Hatice Kırım'ın demetim sırasında yoğun bakım kapasitesinin üstünde bebek bulunduğu ve bunu gizlemek için bebeklerin sağlığını tehlikeye atarak bir bebeği normal odaya aldığı belirtildi.