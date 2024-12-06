Bakanlık son listeyi paylaştı! Listede yok yok: Sucuk, kaşar peyniri, zeytinyağları...

Bakanlığın yayımladığı listede, zeytinyağı başta olmak üzere birçok üründe tağşiş yapıldığı ortaya çıktı. Balıkesir'in Gönen ilçesinde 11, Aydın'ın Efeler ilçesinde ise 6 farklı firmanın hileli zeytinyağı sattığı tespit edildi.Bu ürünler arasında, zeytinyağlarının yerine tohum yağı kullanıldığı belirlendi.Listede sucuk, kaşar peyniri, pekmez ve baharat gibi pek çok ürün yer aldıTAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN ÜRÜNLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ!Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan gıdalarla ilgili düzenli olarak güncellemeler yapmaya hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık, bu konuda detaylı bilgilere 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresinden erişime açtı.SUCUK, KAŞAR PEYNİRİ, PEKMEZ VE BAHARAT DA LİSTEDEZeytinyağlarının yanı sıra, 5 Aralık tarihli listede başka pek çok ürün de hileli olarak tespit edildi. Bunlar arasında sucuk, kaşar peyniri, pekmez ve baharatlar da bulunuyor.'Hambaloğlu' marka sucukta, 'mekanik ayrılmış kanatlı eti' kullanıldığı belirlendi.Ayrıca, 'Öğütler' marka kaşar peynirinde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.Pekmez ürünlerinde de hileli uygulamalar dikkat çekti. 'Helvacı Sabri' marka üzüm pekmezinde, şeker ilavesi yapıldığı tespit edildi.Baharatlarda da tağşişe rastlandı. 'Tunce Baharat' markalı köri ürününde, nişasta ilavesi tespit edildi.