Alman Spiegel'den Suriye analizi: Batı'nın Türkiye'ye ihtiyacı var

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş yıllar sonra yeniden alevlendi.Silahlı muhalif güçler Esad rejimine karşı başlattıkları harekatla önce Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ı ele geçirdi.Son olarak ise Hama muhalif güçlerin kontrolü altına girdi.Bölgede sürekli yeni gelişmeler yaşanırken tüm dünyanın gözü kulağı Suriye'ye çevrilmiş durumda.Alman Spiegel dergisi Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yayımladığı makalede Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolüne dikkat çekti.Maximilian Popp imzalı yazıda Batı'nın neden Türkiye'ye ihtiyacı olduğunun altı çizildi.AB ve ABD’ye, savaştaki taraflara Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden etki etme çağrısı yapıldı.AB ve ABD'ye de çağrı yapılan makalede, "Avrupalılar ve Amerikalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden savaştaki taraflara etki etmeye çalışmalı." denildi.Makalede, Batı'nın savaşı etkilemek için bir kozu olmadığı vurgulanırken 2012'de Esad'ın Humus'a kimyasal silah saldırısına müdahale etmediklerinde savaşa etki etme fırsatını kaybettikleri hatırlatıldı.Suriye'nin geleceğine ilişkin ise çarpıcı bir tespit de makalede yer aldı."Suriye'nin geleceğini İran, Rusya ve hepsinden önce Türkiye belirliyor" denilen makalede "Batı, Suriyelilere yardım etmek istiyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a etki etmeye çalışmalı. Batı'nın güçsüzlüğü, kendi başına getirdiği bir şey. Erdoğan, muhaliflere erkenden destek verdi. AB ve ABD, Erdoğan ile görüşmeli." ifadeleri dikkat çekti.