Akıllı aracınızda korsan olabilir, hayalet ekranlara dikkat

Akıllı otomobillerdeki hayalet ekranlar, siber korsanların hedefinde. Ekranlar üzerinden yapılan manipülasyonlar, sürüş güvenliğini tehlikeye atarken, kişisel verilerin de çalınmasına neden oluyor. Siber korsanların akıllı otomobillerin ekranlarına sızması, modern araçların sahip olduğu internet bağlantısı ve dijital kontrol sistemleri üzerinden gerçekleşiyor. Özellikle 'hayalet ekran' olarak adlandırılan araca ait göstergelerin yer aldığı kısım, korsanların hedefinde bulunuyor. Bu ekranlar hem sürüş deneyimini yönetiyor hem de sürücünün dikkatini dağıtabilecek birçok bilgiye erişim sağlıyor. Simsarlar, kötü amaçlı yazılımlarla veya zayıf güvenlik önlemlerinden yararlanarak bu sistemlere sızabilirken, ekranları manipüle edebiliyor. Sızma ile, sürüş esnasında yönlendirme bilgilerini değiştirmek, güvenlik uyarılarını gizlemek veya yanlış bilgiler göstererek sürücüyü tehlikeye atmak gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkabiliyor.Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, hayalet ekranlara sızılmasının sürüş güvenliğini tehlikeye soktuğunu belirterek, 'Sürücünün dikkatini dağıtmak veya yanlış yönlendirmelerde bulunmak, kaza riskini artırabilir. Ayrıca, araç sahiplerinin kişisel verileri de tehlikede. Korsanlar bu ekranlar üzerinden konum bilgileri, alışkanlıklar veya araca bağlı diğer cihazlar hakkında veri elde edebilir. Özellikle bu durum, kullanıcı gizliliğini ihlal eden, dolayısıyla hem bireysel güvenliği hem de toplumsal düzeni tehdit eden bir sorun haline geliyor' dedi.Bu tür tehditlerle başa çıkmak için araç üreticileri ve kullanıcıların daha dikkatli olması gerektiğini altını çizen Kırık, araç yazılımlarının güncel tutulması, güçlü şifreleme yöntemlerinin kullanılması ve bilinmeyen cihazların sisteme bağlanmaması gibi önlemler alınması gerektiğine de dikkat çekerken, 'Sürücüler ise araç sistemlerine şüpheli bir erişim olduğunu fark ettiklerinde hızlıca yetkili servislere başvurmalı. Bu bilinçle hareket ederek siber saldırılara karşı kendimizi koruyabiliriz' diyor.TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyon Başkanı Muharrem Baki de, akıllı otomobillerin bilgi-eğlence ekranlarının, siber korsanların hedefi haline getirdiklerini söylerken, 'Otomobil ekranlarına sızarak yalnızca kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemekle kalmıyor; aynı zamanda araç sahiplerinin mahremiyetini tehdit ediyor. Birçok kullanıcı, ekranlar üzerinden telefon rehberi, mesajlar veya navigasyon geçmişini paylaşabiliyor. Bu veriler, kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildiğinde ciddi sonuçlar doğurabilir' diye konuştu.'Siber korsanlar nasıl sızıyor?' sorusunu yönelttiğimiz Baki, şu yanıtı veriyor: 'Güvensiz veya eski protokoller kullanan cihazlar sızma için bir kapı aralıyor. Araçlar, halka açık Wi-Fi ağlarına bağlandığında hackerlar için bir fırsat yaratıyor. Yazılım güvenlik açıkları, korsanların sisteme girmesine olanak tanıyor.'Siber korsanların araç ekranlarına sızmasının, birçok riski de beraberinde getirdiğini dile getiren Baki, şunları söylüyor: 'Navigasyon sistemlerine sahte yönlendirmeler eklenerek sürücüler yanlış yerlere yönlendirilebilir. Araç ekranında kayıtlı telefon rehberi, e-posta hesapları ve diğer kişisel bilgiler kötü amaçlarla kullanılabilir. Korsanlar, araç işlevlerini (klima, müzik sistemi gibi) uzaktan kontrol edebilir.'Önlemler neler?Araç sahiplerinin ve üreticilerin bu tür tehditlere karşı dikkatli olması gerekiyor. İşte alınabilecek bazı önlemler:-Güncel yazılım-Güvenli ağ kullanımı-Şifreleme-Üretici güvencesi