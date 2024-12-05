YouTube açıkladı: En iyi içerik üreticisi belli oldu! Futbol dünyasının efsanesi şaşırttı…

2024’ün sonuna yaklaşıyorken sosyal medya platformları yıllık verilerini paylaşmaya başladı. Yıllık verilerini paylaşan sosyal mecralar arasında YouTube tarafından yayınlanan en iyi içerik üreticileri listesi dikkat çekti. İşte, en iyi içerik üreticileri…

Sosyal mecralar arasında en sık kullanılanlar arasında yer alan YouTube, 2024 yılı boyunca en iyi içerik üretimi yapan isimleri listeledi.ABD'de en çok izlenen kanalların yer aldığı listede futbol dünyasının efsane isminin sıralaması şaşırtmayı başardı.Milyonlarca izlenme kaydeden içerikler Türkiye'de sıklıkla izlenirken bakın 2024 yılının en iyi içerik üreticileri listesinin ilk 10'unda hangi kanallar yer aldı.2024'ÜN EN İYİ İÇERİK ÜRETİCİLERİ1- MrBeast2- Stokes Twins3- Cristiano Ronaldo4- CaseOh5- Zack D. Films6- Nick DiGiovanni7- Jordan Matter8- Mark Rober9- The Trench Family10- Camilla Araujo