TBMM başlattı: Sosyal medya yasaklanıyor mu?

Sosyal medya, çocuk haklarının ihlal edilmesine müsait birçok platform içeriyor.Avustralya Temsilciler Meclisi'nde 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.Türkiye'de de TBMM ortaklığıyla 13 yaş altı çocukların sosyal medya uygulamalarına erişimini kısıtlayan çalışmalar başlatıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyanın çocukları zehirlediğini söylemişti.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), 13 yaş altına sosyal medya kullanımını yasaklayan bir çalışma başlattı.BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin yasaklanması için adımlar attıklarını söyledi.ABD: Bazı eyaletlerde 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı 2025'ten itibaren yasaklanacak.Çin: 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması ebeveyn iznine bağlı. Ayrıca, saat 22.00-06.00 arasında cihaz ve internet erişimi yasak.Fransa: 15 yaş altındakilerin sosyal medya hesap açabilmesi için ebeveyn onayı gerekiyor.İtalya: 14 yaş altındaki çocukların cep telefonu sahibi olması, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanması yasak.İngiltere ve Rusya: 13 yaş altındaki çocukların çevrim içi platformlarda hesap açmaları sınırlandırılmış durumda.Güney Kore: 16 yaş altındaki çocuklar için 24.00-06.00 saatleri arasında çevrim içi oyun oynama yasağı uygulanıyor.