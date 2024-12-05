Samsung, çip geliştirme bölümünü dağıtma kararı aldı

Samsung'un çip üretim birimi Samsung Foundry, zorlu bir yılın ardından önemli bir karar aldı.Şirket, dökümhane teknoloji geliştirme bölümünü dağıtarak 2nm ve 1.4nm çip geliştirme çalışmalarını durdurdu.Bu karar, Samsung'un 3nm üretim verimini artırmaya odaklanma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.Samsung, dökümhane teknoloji geliştirme bölümündeki personeli, verim yönetimi, seri üretim ve süreç tasarımına odaklanan diğer ekiplere atadı. Bu hamle, Samsung'un 3nm üretim verimini artırma önceliğini ortaya koyuyor.Samsung'un bu kararı, 2027 yılına kadar 1.4nm çip üretme planlarını da etkiledi. Şirket, 3nm üretim teknolojisini iyileştirmeden daha küçük çiplere geçiş yapmama kararı aldı.Samsung Foundry, son dönemde düşük verim oranları ve tesis kapatmaları gibi sorunlarla mücadele ediyor. Şirket, yıl sonuna kadar iş gücünün yüzde 30'unu işten çıkarmayı planlıyor.Samsung, kendi Exynos çiplerinin üretiminde de sorunlar yaşıyor. Qualcomm Snapdragon işlemcilerinin fiyatının artması, Samsung'u alternatif çözümler aramaya itiyor.Şirket, TSMC'ye çip üretimini dış kaynak olarak yaptırmayı veya MediaTek işlemcilerini kullanmayı değerlendiriyor.Samsung, 3nm üretim verimini artırarak maliyetleri düşürmeyi ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.3nm teknolojisini iyileştirmek, Samsung için bir sonraki nanometre atılımın peşinden koşmaktan daha faydalı olabilir.