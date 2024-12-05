Menderes’te hizmet yok kavga gürültü çok

İzmir'in Menderes ilçesinde makam odasında darp edilen Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in tek gözünde yüzde 80 görme kaybı oluşurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Geçtiğimiz ağustos ayında Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen'in ayağından vurulması halen hafızalardaki yerini korurken bu sefer de Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez makamında saldırıya uğradı. Gözünden yaralanan Sönmez hastaneye kaldırıldı. Sönmez'in aldığı darp sonucu tek gözünde yüzde 80 görme kaybı yaşadığı bildirildi.Olayla ilgili belediyeye işyeri ruhsat başvurusu için gelen Yakup T. ve kuzeni Halil K. gözaltına alındı. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Meclis üyesi seçilen Rüzgar Sönmez'in adı CHP'li Meclis üyesi Harun Bila'nın darp edilmesi olayına karışmıştı. Gaziemir'de bir otelde uğradığı yumruklu saldırı sonrası gözü moraran ve elmacık kemiğinde çatlak oluşan Bila, Rüzgar Sönmez hakkında karakola gidip şikâyetçi olmuştu. Herkes Sönmez'in disiplin kuruluna sevk edilmesini beklerken Sönmez, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tarafından başkan yardımcılığı görevine getirilmişti. Yaşananlar parti içinde 'at yumruğu kap koltuğu' yorumlarına neden olmuştu.