Halil Falyalı’nın eşine 40 milyon dolarlık yasadışı bahis davası!

Halil Falyalı'nın eşi Özge Falyalı ve casino müdürü Hakan Atıcı'nın da aralarında bulunduğu 250 gerçek ve 19 tüzel kişi hakkında başlatılan soruşturma dosyasına Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da girdi.60 SANİYEDE 10 BİN TRANSFER125 bin 816 kişi analiz edilerek hazırlanan raporda; 9 bin 913 farklı gerçek kişi hesabı arasında 60 saniyede 10 bin 115 transfer yapılarak paranın izinin kaybettirmeye çalışıldığı, son olarak toplanan paranın bazıları tüzel kişiliğe ait bin 535 farklı banka hesabına transfer edildiği ardından da hesapların kapatıldığı aktarıldı.Bu yolla kripto varlık hesapları veya banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık edildiği belirlendi.'İNSAN GÜCÜYLE YAPILMADI'İddianamede, söz konusu işlemlerin, tek yönlü olmayıp karşılıklı ve çapraz şekilde ilerlemesi ve kısa sürede gerçekleştirilmesi nedeniyle insan gücüyle yapılamayacağı, yazılımlar aracılığıyla işlem yapılmış olabileceği vurgulandı.2,5 MİLYAR LİRA KRİPTO BORSASINA YATIRILDIKripto varlık hizmet sağlayıcı şirketlere sık sık yatırdıkları Türk lirasını kripto varlığa dönüştüren, kripto varlıkları ise başka cüzdanlara aktaran 218 kişinin 223 hesabına ulaşıldığı belirtildi. Bu kişilerin kripto borsa hesaplarına 118 bin 148 işlemde toplam 2 milyar 583 milyon 66 bin 8 lira yatırdığı tespit edildi.SUÇ GELİRLERİ TÜRKİYE'DE AKLANDISuç gelirleri paranın son olarak suç örgütü lideri Halil Falyalı, Özge Falyalı ve Hakan Atıcı'nın da aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderildiği ve Türkiye'de kurulan şirketler aracılığıyla aklandığı kaydedildi.FALYALI'NIN HESAPLARI TESPİT EDİLDİHalil Falyalı'ya ilişkin tespitlerde; Falyalı'ya ait kripto varlık cüzdanında 2 bin 979 adet Bitcoin (BTC) ve 194 milyon 250 bin 970 USDT bulunduğuna, bu 2 varlığın toplam değerinin son transfer yapılan 2021 tarihinde 334 milyon 263 bin 970 dolar olduğuna yer verildi.Örgüt yöneticisi olarak değerlendirilen Özge Falyalı ve Hakan Atıcı ile birlikte 35 şüpheli hakkında 51 yıl 9 ay hapis cezası istendi. 33 şüphelinin örgüt üyesi olarak kabul edildiği iddianamede; 215 şüpheli hakkında da 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.