Fransa’da siyasi kriz büyüyor: Macron’a istifa yolu! Yeni başbakan kim olacak?

Fransa'da Mecliste güvenoyu alamayan Başbakan Michel Barnier'nin merkez sağcı azınlık hükümeti 3 aylık görevinin ardından düştü. Fransa'da sol ittifakı Yeni Halk Cephesi (NFP) ile aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ve destekçilerinin, hükümete karşı sunduğu 2 farklı gensoru önergesi Ulusal Meclis Genel Kurulunda görüşüldü.Ulusal Mecliste yapılan oylamada solcu ittifakın sunduğu gensoru önergesine 331 milletvekili destek verdi. Gensoru önergesinin kabul edilmesi için gerekli 288 oya ulaşılmış oldu. Böylelikle 5. Cumhuriyet döneminin en kısa süreli görev yapan Barnier hükümeti düştü.MECLİSTE YUHALAMA SESLERİ YÜKSELDİGensoruya verilen destek oylarıyla beraber, hükümetin 2025 sağlık sigortası bütçesi de Meclis tarafından reddedilmiş oldu. Muhalefetten solcu Eric Coquerel, aşırı sağcı Marine Le Pen başta olmak üzere siyasi grupların önde gelen isimlerinin oylama öncesi konuşma yaptığı oturuma gerginliğin yüksek olduğu bir hava hakimdi. Siyasilerin konuşmaları sık sık ıslıklar ve yuhalamalarla bölündü.24 SAAT İÇİNDE YENİ İSİMUlusal basında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan'da 3 günlük resmi temaslarının ardından dönüş yolunda olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, '24 saat içinde Barnier'nin yerine başbakan atamak istediğini' dile getirdi.BİR SONRAKİ BAŞBAKAN KİM OLACAK?Ortalıkta dolaşan isimler arasında mevcut Silahlı Kuvvetler Bakanı Sébastien Lecornu ve merkezci MoDem partisinin lideri François Bayrou da var.Sol görüşlü NFP koalisyonunu oluşturan bazı partiler ise ekonomist ve kamu görevlisi Lucie Castets'i başbakan olarak görmek istiyor.MACRON İÇİN İSTİFA ÇAĞRISIMacron'un cumhurbaşkanlığı dönemi, 2027 baharına kadar devam edecek olmasına rağmen, parlamentoyu feshetme kararının ardından ortaya çıkan siyasi kaos sonrası birçok parti cumhurbaşkanının istifa etmesi için harekete geçti.'İTİBARI SARSILDI'Siyasi uzmanlar, bu krizin ülke içi ve ülke dışında itibarı sarsılan Macron'a indirilen bir darbe daha olduğu yorumunda bulunuyor.Kasım ayı sonunda yayınlanan yeni bir kamuoyu yoklamasına göre, Fransız halkının yalnızca 22'si Macron'dan memnun. Macron ise istifa çağrılarına şimdilik 'son saniyeye kadar tüm enerjisiyle rolünü yerine getireceğine dair söz vermekle' karşılık verdi.BARNIER HÜKÜMETİNE GİDEN SÜREÇAşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki yükselişinin ardından Macron'un ulusal meclisi feshederek gittiği erken genel seçimde, hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluğu elde edememişti. Solcu NFP ittifakını oluşturan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) 72, Sosyalistler ve bağlantılılar 66, Sosyal ve Çevreci grup 38, Cumhuriyetçi Demokrat Sol 17 sandalyeye sahip olurken, Macron'un meclis ittifakını oluşturan Cumhuriyet için Birlikte partisi 99, Ufuklar partisi ve Bağımsızlar 31, Demokratlar (MODEM) ise 36 milletvekili kazanmıştı.Meclisin üçüncü büyük siyasi grubunu ise 142 milletvekili ile aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve ortakları oluşturmuş, Barnier'nin partisi Cumhuriyetçi Sağ grubu 47, LIOT grubu ise 21 milletvekili ile meclise girmişti. Macron, seçimin galibi solcu ittifak yerine 47 milletvekili bulunan Cumhuriyetçilerden Barnier'i başbakan olarak atamıştı.