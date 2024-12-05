Etimesgut Belediyesi'nden Türk Kızılayı'na şok talep: CHP'li Beşikçioğlu gözünü bakın neye dikti

CHP zihniyetinin Türk Kızılayı hazımsızlığı devam ediyor. Son olarak Etimesgut Belediyesi tarafından gönderilen yazı skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Belediyeden gönderilen yazıda Türk Kızılayı'na ait olan kıyafet bağış kutularının toplatılması istendi. Üstelik, adeta yangından mal kaçırır gibi, Çarşamba gününe kadar süre tanıdı. Eğer bu süre içinde kutular kaldırılmazsa, zabıta marifetiyle toplanacakları tehdidini de ekledi.AK Parti Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Av. Uğur Çağlar, Etimesgut Belediyesi'nin Türk Kızılayı'na gönderdiği yazı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çağlar, bölgede yardım amaçlı kullanılan kıyafet bağış kutularının kaldırılması talebini sert bir şekilde eleştirdi.Çağlar, meclis açılışında gündeme gelen konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:'Bölgemizde hem özel bir firmaya hem de Türk Kızılayı'na ait kıyafet bağış kutuları bulunuyor. Bu kutular, kimi zaman geri dönüşüm amaçlı, kimi zaman ise ihtiyaç sahiplerine yardım için kullanılıyor. Şu anda bölgemizde Kızılay'a ait yaklaşık 100 adet kıyafet bağış kutusu var. Ancak belediye başkan yardımcısının imzasıyla gönderilen bir yazıyla, bu kutuların kaldırılması talep edildi ve bunun gerekli olduğu ifade edildi.'''YARDIM KUTUSU GÖRÜNÜMLÜ GELİR KAPISI''Bunun iyi niyetli bir adım olmadığını değerlendiriyorum. Sebebi ise şu: Aynı tarihlerde, yani 2023 yılında, Etimesgut Belediyesi hem özel bir firmaya bu konuda yetki vermiş. Ve bu kutular konulmuş. Kutuların üstüne de belediyenin logosu yerleştirilmiş, sanki bu kutuları belediye koymuş ve hayır için kullanıyormuş gibi. Ama aslında özel firma buradan geri dönüşümle bir kazanç elde ediyor. Sayıştay raporlarına göre, bu kutuların ticari bir faaliyet kapsamında gelir getirici işlem olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Dolayısıyla bu tür faaliyetlerin ihale yoluyla özel firmalara devredilmesi gerektiği belirtilmiş. Aynı bölgede 100 adet Kızılay'a ait yardım kutusunun varlığına müsaade edilmiş. Yani iki durum bir arada yürütülmüş. Ancak şimdi Kızılay'a ait kutuların kaldırılması talep ediliyor.YARDIM KUTULARI RANTA AÇILIYORBu yaklaşımın Kızılay'a karşı art niyet taşıdığını değerlendiriyorum. Siz zaten buradan bir gelir elde ediyorsunuz. Daha fazla kazanmak için bir de Kızılıay'ı devre dışı bırakmaya çalışıyorsunuz. Burayı da istediğiniz firmaya veriyorsunuz. Kendiniz yardım yapmıyorsunuz. Yapanı da engelliyorsunuz. Bu konuyu Meclis'te de gündeme getirdik ve bunun yanlış bir uygulama olduğunu ifade ettik.''BİR TİYATRO OYUNUNUN İÇİNDEYİZ''Bir tiyatro oyununun içindeyiz. 2024 yılından bu yana sosyal medyada her şey çok güzel görünüyor, 'cici' görüntülerle halkın karşısına çıkıyoruz. Ancak perde arkasına bakıldığında, ne yazık ki halkın yararına yapılan somut bir hizmet yok. Aksine, sürekli olarak halkın aleyhine işler ve işlemler gerçekleştiriliyor. dedi.Çağlar, belediyenin bu kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, Kızılay gibi köklü bir yardım kuruluşuna destek olunması gerektiğini ifade etti.