Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir tv programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:"Asgari ücret, adı üzerinde bundan daha aşağısı olmaz, denilen bir ücrettir, bundan daha fazla ücret verenlerin elini kimse tutmuyor, imkanı olan herkes daha fazla versin, bunu kim istemez.Asgari ücret ile ilgili hadise kamunun bir kararı ile ilgili değil, üçlü bir mekanizma var, kamu, işçi sendikaları, işveren sendikaları, en geç Aralık sonuna kadar bu konu netleştirilmiş olacak.Asgari ücrette geçen yıl metropollerde özellikle işletmeler kendi müzakereler doğrultusunda belirli adımlar zaten attılar, kamuyu etkileyen bir şey değil, kamuda asgari ücret alan yok.2023'te yüzde 100'den fazla, 2024'te %50'ye yakın yapıldı, önemli bir seviyeye gelmiş durumdayız, asıl önemli olan asgari ücreti vergi dışı tuttuk.Çalışanların talepleri elbette talepleri olacaktır, bir taraftan da özel sektörün rekabet gücü ve kayıt dışılılık, üretimi sürdürme açılarından emekleri olacaktır, emek yoğun sektörler burada çok kritik, tüm bunlar masada olacak ve değerlendirilecek.Asgari ücret belirlenirken bir denge aranacak."