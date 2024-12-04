Trafik yine kilit! Yoğunluk yüzde 80'e dayandı

İstanbul'da yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. iBB trafik haritasında yoğunluk yüzde 78'e ulaşırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85 olarak ölçüldü.İstanbul'da sabahın erken saatlerinde yağmurunda etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. Kentin bazı noktalarında trafik durma noktasına gelirken, yoğunluk kent genelinde yüzde 78'e ulaştı.İBB trafik haritasına göre yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85 olarak ölçüldü. Yoğunluğun fazla olduğu Anadolu Yakası, Maltepe D-100 Karayolu'nda sürücülerin zorlukla ilerledikleri görüldü.