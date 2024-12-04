Stüdyoda bayılmıştı! Masterchef Beyza'nın sağlık durumu nasıl? Hastalığını açıkladı...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de yürekleri ağza getiren bir an yaşandı.3 Aralık Salı günü ekrana gelen bölümde mavi takım yarışmacılarından Beyza bir anda yere yığıldı.Stüdyoda korku dolu anların yaşandığı anda diğer yarışmacılar ve şefler büyük korku yaşadı.Beyza kısa süre sonra kendine gelerek "Bir şey yok, biraz başım döndü" dedi. Beyza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Somer Şef "Beyin ve kalbe baktılar ciddi bir sorun yok" dedi.Bayılma sonrası kontrol altına alınan Beyza, sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:"Kontrol amaçlı hastaneye gittik. Kafam çok dönüyordu, sıcak bastı. Bayılacağımı düşünmemiştim. Yorgundum ve sonrasını hatırlamıyorum. Kansızlık problemim var, bu da etkili olmuş olabilir. Acun Ilıcalı’ya teşekkür ederim, hemen ilgilenip hastaneye gönderdiler."Geçtiğimiz haftalarda yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza Aydın yanık tedavisi görmüştü.