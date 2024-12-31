Malatya'da feci kaza! İki otomobil kavşakta çarpıştı
Malatya'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada 4 kişi yaralandı.
Feci kaza, gece yarısı Malatya-Ankara karayolu hava lojmanları kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
Feci kazada araçlardan biri savrularak kaldırıma çıkarken kaza neticesinde 4 kişi yaralandı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
Feci kazada araçlardan biri savrularak kaldırıma çıkarken kaza neticesinde 4 kişi yaralandı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.