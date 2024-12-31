Malatya'da feci kaza! İki otomobil kavşakta çarpıştı

Feci kaza, gece yarısı Malatya-Ankara karayolu hava lojmanları kavşağında meydana geldi.Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı.Feci kazada araçlardan biri savrularak kaldırıma çıkarken kaza neticesinde 4 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.