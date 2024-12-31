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Malatya'da feci kaza! İki otomobil kavşakta çarpıştı

Malatya'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 31.12.2024 - 09:43 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:47 / Editör: Fehmi Öztürk
Malatya'da feci kaza! İki otomobil kavşakta çarpıştıFeci kaza, gece yarısı Malatya-Ankara karayolu hava lojmanları kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı.

Malatya'da feci kaza! İki otomobil kavşakta çarpıştı

4 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada araçlardan biri savrularak kaldırıma çıkarken kaza neticesinde 4 kişi yaralandı.

Malatya'da feci kaza! İki otomobil kavşakta çarpıştı

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.