Kartal'da kaza: Servis minibüsü otomobille çarpıştı, 1'i ağır 6 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kadıköy yönüne seyir halinde olan otomobil ile Kartal sahil yoluna bağlanarak Ankara istikametine giden servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana geldi.Kazada otomobil sürücüsü ağır olmak üzere servis içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleriyse yaralılara müdahale etti. Kaza sonrası sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.Ekipler kazaya ilişkin çalışma başlattı.