İzmir'de uyuşturucu tacirlerine yılbaşı operasyonu! İl rekoru kırıldı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Balçova ilçesindeki bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı ve bu adresten 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına uyuşturucu madde sağlandığı bilgisi edinildi.Savcılık talimatıyla adrese düzenlenen operasyonda tam 219 kilo 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.Ele geçirilen uyuşturucu maddenin, İzmir'de tek seferde yakalanan en yüksek metamfetamin miktarı olduğu bildirildi. Öte yandan Karşıyaka ilçesinde park halindeki bir araçta yapılan aramada da 412 bin 286 adet sentetik ecza ele geçirildi.Gözaltına alınan V.Ş., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.