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İstanbul Valiliği açıkladı: Yarın okullar o saatte kapanacak!O saatl

İstanbul Valiliği: 31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir.

Ekleme: 30.12.2024 - 12:02 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:05 / Editör: Atilla Özbir
İstanbul Valiliği açıkladı: Yarın okullar o saatte kapanacak!O saatlİstanbul Valiliği: 31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir.