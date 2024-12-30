İstanbul'da zincirleme kaza: 4'ü çocuk 8 yaralı

TEM Otoyolu üzerinde Ankara istikametinde seyreden bir kamyon sürücüsü, Esenyurt - Avcılar Haramidere Bağlantı Yolu'nda frenindeki arıza nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan araç, bariyerlere çarptıktan sonra önünde seyir halinde olan diğer araçlara çarptı.Sürücü kamyon içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. Kamyonda sıkışan şoför ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.2 otomobil, 2 hafif ticari araç, 1 kamyon ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis ekiplerinin çalışması sürüyor.Kazaya karışan otomobilin sürücüsü İbrahim Sevilmiş, 'Sağ şeritte bekliyorduk, trafik duruyordu zaten. Arkadan sesler duydum, dikiz aynasına baktım, kamyon vura vura geliyor. Kendimi kurtarmak için sola attım ama bana da arkadan vurdu. Bütün arabalara vuran bu araba, freninin patladığını söylüyorlar. 6-7 araç var burada.' diye konuştu.