İstanbul'da yüksek ses kavgası: Komşunu silah kabzasıyla yaraladı

İstanbul'da gece saatlerinde sokaklarda hareketli anlar yaşandı.Esenyurt'ta altlı üstlü oturan iki aile arasında çıkan yüksek ses kavgasının büyümesiyle taraflar sokağa inip olay çıkardı. Kavga eden şüphelilerden birisi pompalı tüfekle ateş etmek istedi ancak tüfek tutukluk yaptı.Şüpheli bunun üzerine silahın kabzasıyla komşusunun kafasına vurarak yaralanmasına neden oldu.Ardından iki tarafında yakınlarının olay yerine gelmesiyle kavga daha da büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Polis kavga eden tarafları güçlükle ayırdığı görüldü.Silahın kabzasıyla başından yaralanan şüpheli ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Komşuların mahalleye kavgasına dönen tartışması çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.Görüntülede, birbirine saldıran komşular ve polis ekiplerinin müdahale ettiği anlar yer aldı.Taraflar polisin müdahalesiyle yatıştırılırken konuyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan tarafların yaşadığı sokakta çevik kuvvet polislerinin tedbir aldığı görüldü.