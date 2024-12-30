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Beyaz Gazete
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İstanbul’da PKK operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul’da PKK Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik operasyon düzenledi. Örgütte faaliyet gösteren 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 30.12.2024 - 12:47 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:50 / Editör: Atilla Özbir
İstanbul’da PKK operasyonu: 13 gözaltıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 şahsın geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair bilgi, fotoğraf ve teşhisi tespit edildi.

13 GÖZALTI

Sultanbeyli'de örgütün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren 5 şahsın olmak üzere toplamda 13 şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.