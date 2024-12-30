İstanbul’da PKK operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 şahsın geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair bilgi, fotoğraf ve teşhisi tespit edildi.13 GÖZALTISultanbeyli'de örgütün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren 5 şahsın olmak üzere toplamda 13 şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.