Almanya’da küçük uçak düştü: 2 kişi yaralandı
Almanya'nın Stuttgart kentinde dört koltuklu Cessna C-172 uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, tek motorlu ve pervaneli uçağın dün öğleden sonra iniş sırasında düştüğü ve Stuttgart Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığı bildirildi.
Açıklamada pilotun hafif yaralandığı, 70 yaşındaki yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı da belirtildi.
Yetkililer, iniş sırasında havanın sisli olduğunu ve kazanın araştırıldığını söyledi.
Açıklamada pilotun hafif yaralandığı, 70 yaşındaki yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı da belirtildi.
Yetkililer, iniş sırasında havanın sisli olduğunu ve kazanın araştırıldığını söyledi.