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Beyaz Gazete
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Almanya’da küçük uçak düştü: 2 kişi yaralandı

Almanya'nın Stuttgart kentinde dört koltuklu Cessna C-172 uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ekleme: 30.12.2024 - 12:36 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:39 / Editör: Edin Uslu
Almanya’da küçük uçak düştü: 2 kişi yaralandıPolis tarafından yapılan açıklamada, tek motorlu ve pervaneli uçağın dün öğleden sonra iniş sırasında düştüğü ve Stuttgart Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada pilotun hafif yaralandığı, 70 yaşındaki yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı da belirtildi.
Yetkililer, iniş sırasında havanın sisli olduğunu ve kazanın araştırıldığını söyledi.

Almanya’da küçük uçak düştü: 2 kişi yaralandı