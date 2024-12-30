Almanya’da küçük uçak düştü: 2 kişi yaralandı

Polis tarafından yapılan açıklamada, tek motorlu ve pervaneli uçağın dün öğleden sonra iniş sırasında düştüğü ve Stuttgart Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığı bildirildi.Açıklamada pilotun hafif yaralandığı, 70 yaşındaki yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı da belirtildi.Yetkililer, iniş sırasında havanın sisli olduğunu ve kazanın araştırıldığını söyledi.