Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi: Devlet Başkanı canlı yayında açıkladı!
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, YTN televizyonunda yaptığı açıklamada, "komünist güçlerden" ülkeyi korumak amacıyla sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu. Yoon, "Güney Kore'yi Kuzey Kore'nin komünist güçlerinin tehditlerinden korumak ve devlet karşıtı unsurları ortadan kaldırmak için" sıkı yönetim ilan edildiğini açıkladı.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, YTN televizyonunda yaptığı açıklamada, "komünist güçlerden" ülkeyi korumak amacıyla sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.
Güney Koreli lider, sıkıyönetim kararının Kuzey Kore yanlısı unsurları devletin içerisinden temizlemek amacıyla alındığını açıkladı.
Muhalefeti hükümeti felce uğratmakla suçlayan Yoon, sıkıyönetim yoluyla özgür ve demokratik Güney Kore'yi yeniden inşa edeceğini belirtti.
Ülkenin ana muhalefetteki Demokrat partisi kararın ardından milletvekillerini parlamentoya çağırdı.