Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi: Devlet Başkanı canlı yayında açıkladı!

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, YTN televizyonunda yaptığı açıklamada, "komünist güçlerden" ülkeyi korumak amacıyla sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu. Yoon, "Güney Kore'yi Kuzey Kore'nin komünist güçlerinin tehditlerinden korumak ve devlet karşıtı unsurları ortadan kaldırmak için" sıkı yönetim ilan edildiğini açıkladı.