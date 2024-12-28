Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararları açıklandı! Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın cezası ne oldu?

Tüm Türkiye'nin yüreğini sızlatan Diyarbakır'daki 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Minik Narin'in katilleri belli oldu.NARİN GÜRAN DAVASINDA TARİHİ KARAR AÇIKLANDITutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.Diyarbakır'da görülen davada mahkeme, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme​' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.BAKAN TUNÇ: KARARIN MİLLETİMİZİN VİCDANINDA YER BULMASI ÖNEMLİDİRAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran davasına ilişkin alınan kararla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Masum kızımız, 8 yaşındaki Narin evladımızın canice katledilmesine ilişkin davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını vermiştir.Bu acı olayda maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hak ettiği cezalara çarptırılarak adaletin tecelli etmesi milletimiz için büyük bir beklenti haline gelmiştir.Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri doğrultusunda gecikmeksizin verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir.Gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma sürecinde adaletin tecellisi için duyarlı davranan herkese, yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum.Adalet, mülkün temelidir. Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır.Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için devlet ve milletçe hepimiz hep birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.Narin evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.BAKAN GÖKTAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA: VERİLEN CEZA YÜREĞİMİZE SU SERPTİAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Narin Güran davasında alınan karara ilişkin ilk açıklamasını yaptı.Bakan Göktaş, 'Acısı hepimizin yüreğini yakan Narin kızımız için sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmaları adına Bakanlık olarak süreci yakından takip edeceğimize söz vermiştik ve bu sözümüzü kararlılıkla yerine getirdik.Hukuk Hizmetleri Genel Müdürümüzün de içinde bulunduğu avukatlarımız, tüm duruşmalara katılarak Narin'i kendi evlatları gibi sahiplendi ve adaletin tecelli etmesi için büyük bir özveriyle çalıştı. Hiçbir karar Türkiye'nin evladı Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti.Bu süreçte özveri ile canla başla Narin'in hakkını savunan ve Narin için adaletin tecelli etmesini sağlayan avukatlarımıza teşekkür ediyorum.' dedi.