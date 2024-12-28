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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Ekleme: 28.12.2024 - 11:54 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:58 / Editör: Fehmi Öztürk
MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiBakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz."