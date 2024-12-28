Ayvalık açıklarında 16’sı çocuk 31 göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında bir göçmen botunun motor arızası nedeniyle Ege Denizi’nde sürüklendiği ve şişme bot içerisindeki göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.Bölgeye gönderilen KB-115 isimli Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarılan 31 göçmen Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi.Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler, resmi işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.