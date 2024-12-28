Antalya’da jandarma operasyonu! Ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu yakaladı

Antalya’nın Kepez ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ruhsatsız silah ve uyuşturucuya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Emniyet güçleri Türkiye'ni her köşesinde yasa dışı eylemlere yönelik olarak operasyonlar düzenliyor.Antalya Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ile JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekiplerince Kepez ilçesinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulunduran şüphelilere yönelik, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon gerçekleştirildi.Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.Operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 25 tabanca fişeği, 50 gram esrar, 50 uyuşturucu sarım kağıdı, 1 esrar öğütücü aparat, 15 sentetik uyuşturucu hap ve muhtelif miktarda silah tamiratında kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.