Yoğun kar o ilimizde etkisini gösterdi! Eğitime ara verildi

Muş​'un Bulanık'ta olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde eğitime öğleden sonra ara verildi.Bulanık Kaymakamlığınca yapılan açıklamaya göre, "Olumsuz hava şartları, yağan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Bulanık merkez ve bağlı köylerde İl İdaresi Kanununu çerçevesinde 27 Aralık Cuma günü öğleden sonra eğitime ara verilmiştir"