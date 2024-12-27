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MSB: Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 27.12.2024 - 14:54 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:58 / Editör: Edin Uslu
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek' denildi.

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi