Çöpten buldu köşeyi döndü! Milyonluk değeri şaşkına çevirdi

BBC'nin haberine göre; İngiltere'de yaşayan Mat Winter adlı bir adam 13 yıl önce henüz daha bir çocukken çöpte bulduğu tabloyla adeta köşeyi döndü.Henüz 11 yaşındayken antika koleksiyonu yapan Winter, yeni parçalar bulmak için çöpü karıştırdığı sırada bulduğu eser değeriyle şaşkına çevirdi.Yeni antika avında olan Winter, bir kadının bir sürü eşya ile birlikte eski bir tabloyu da çöpe atmak üzere olduğunu gördü ve tabloyu kadından istedi. Eserin değerinden haberi olmayan kadın, Mat'in sanat eserini almak istemesinden memnun kalarak tabloyu Winter'a verdi.Çöpe atılmaktan son anda kurtarılan Winter, tabloyu çerçeveletip yıllarca evinde sergiledi fakat bir gün onu değerlendirmek isteyen genç adam eseri uzmanlar tarafından incelemeye götürdü.Rare Book Auctions şirketinin direktörü Jim Spencer tabloyu incelerken bu eşsiz eserin, Alman sanatçı Albrecht Dürer'in 1513 yılına ait, 'Şövalye, Ölüm ve Şeytan' adlı Rönesans gravürü olduğu ortaya çıktı.'Şövalye, Ölüm ve Şeytan' adlı en ünlü üç baskısından biri olan “Meisterstiche” (usta baskılar) serisinin bir parçası olan tablo değeriyle de şaşırttı.Eser İngiliz Müzesi'ne götürülürken açık artırmaya çıkarıldı ve çöpten kurtarılan bu eser tamı tamına 26 bin 500 pounda (yaklaşık 1 milyon 170 bin TL) satıldı.