Silah kaçakçılarına darbe! Binlerce silah parçası ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir çalışmada ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Silah ticaretinin daha geniş yapıldığını değerlendiren polis, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmaların ardından 4 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 3 adet 9 mm çapında tabanca, 399 adet icra yayı mili ve 9 mm namlusu bulunan tabanca sürgüsü, 600 adet tabanca sürgüsü, 1543 adet yivli setli tabanca namlusu, 22 adet tabanca üretiminde kullanıldığı değerlendirilen silindir ve 3 adet şarjör ele geçirildi. 4 şüpheliden 1'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.