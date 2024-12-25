Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı gerçekleşti: 46 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın dün Afganistan'ın doğusundaki Paktika eyaletine bağlı Barmal'da dört bölgeye hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Mücahid, “46 kişi hayatını kaybetti. Bunların çoğu çocuk ve kadın” ifadelerini kullandı.Afganistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise saldırının kınandığı kaydedilerek, “Bu barbarca eylem açık bir saldırganlık. Bu korkakça eylemi cevapsız bırakmayacağız” denildi.