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Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı gerçekleşti: 46 kişi yaşamını yitirdi

Pakistan, Afganistan'a hava saldırısı düzenledi. Faciada 46 kişi hayatını kaybetti.

Ekleme: 25.12.2024 - 14:39 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:39 / Editör: Edin Uslu
Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı gerçekleşti: 46 kişi yaşamını yitirdi
Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın dün Afganistan'ın doğusundaki Paktika eyaletine bağlı Barmal'da dört bölgeye hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Mücahid, “46 kişi hayatını kaybetti. Bunların çoğu çocuk ve kadın” ifadelerini kullandı.

Afganistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise saldırının kınandığı kaydedilerek, “Bu barbarca eylem açık bir saldırganlık. Bu korkakça eylemi cevapsız bırakmayacağız” denildi.

Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı gerçekleşti: 46 kişi yaşamını yitirdi