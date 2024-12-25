Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i arayarak uçak kazası dolayısıyla baş sağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aradı.Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na ve uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi, yaralılara şifa diledi.Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gösterilen ilgiden dolayı şükranlarını iletti ve başsağlığı diledi.