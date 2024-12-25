  • USD: 35,22 - 35,28
  • EURO: 36,66 - 36,73
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i arayarak uçak kazası dolayısıyla baş sağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Ekleme: 25.12.2024 - 15:02 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:03 / Editör: Edin Uslu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i arayarak uçak kazası dolayısıyla baş sağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aradı.

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na ve uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi, yaralılara şifa diledi.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gösterilen ilgiden dolayı şükranlarını iletti ve başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i arayarak uçak kazası dolayısıyla baş sağlığı diledi