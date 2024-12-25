Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın​ piyasasında en düşük 2 milyon 990 bin lira, en yüksek 3 milyon 5 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 2 milyon 997 bin lira oldu.Serbest piyasada ise gram altın 2.961,28 TL'den, çeyrek altın ise 4.919,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 25 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.960,25Satış 2.961,28Alış 4.828,00Satış 4.919,00Alış 9.654,00Satış 9.838,00Alış 19.280,00Satış 19.602,00Alış 2.616,58Satış 2.617,49