Kurtulmuş'tan Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Vefat eden kardeşlerimizin mekanı cennet olsun.' ifadelerine yer verdi.