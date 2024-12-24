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Beyaz Gazete
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Kurtulmuş'tan Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Ekleme: 24.12.2024 - 12:05 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:05 / Editör: Atilla Özbir
Kurtulmuş'tan Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Vefat eden kardeşlerimizin mekanı cennet olsun.' ifadelerine yer verdi.