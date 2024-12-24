Küresel iş birliklerinde yeni adımlar! Görüşmeler 3 gün boyunca devam edecek

Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, İstanbul’da Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Khaled bin Hussein Al-Biyari, Hava Kuvvetleri Komutanı Turki bin Bandar Al Saud ve beraberlerindeki heyeti ağırladı.

Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, İstanbul’da Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Khaled bin Hussein Al-Biyari, Hava Kuvvetleri Komutanı Turki bin Bandar Al Saud ve beraberlerindeki heyeti ağırladı.Görüşmeler, Türk savunma sanayii firmalarının da katılımıyla üç gün boyunca devam edecek.Başkanlığımız, uluslararası iş birliği faaliyetleri kapsamında önemli adımlar atmaya devam ediyor.Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki gücünü dünyayla buluşturmak için yürütülen bu çalışmalar, ortak bir geleceğin inşasında kilit rol oynuyor.