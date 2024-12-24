Kamyonet hırsızı yakalandı! Suç makinesi çıktı

Beylikdüzü'nde park halindeki kamyoneti çalan 2 kişiden biri yakalanırken, diğerinin 60 suç kaydı bulunan eski bir hükümlü olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde iki şüpheli, park halindeki bir kamyoneti gözlerine kestirdi.Doğru anı kollayan şüphelileri kapısını zorlayarak açtıkları kamyonete binip kaçtı.Sabah saatlerinde aracını koyduğu yerde bulamayan E.E. ise polise başvurdu.İhbar üzerine çalışma başlatan polis, hırsızlık anlarının güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.Görüntülerde iki kişi oldukları tespit edilen şüphelilerin bir süre kamyonetin kapısını açmaya çalıştıkları, içine bindikten kısa süre sonrada aracı çalıştırdıkları görüldü.Bir şüpgeli araçtan inerek uzaklaşırken diğerinin kamyoneti çaldığı görüntülerle tespit edildi.Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimliğini tespit ettiği şüphelilerden O.K.'yi Avcılar'da düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.Şüphelinin olay sırasındaki suç ortağı S.T.'nın ise bir başka suçtan yakalanarak tutuklandığı ve daha önceden 60 suç kaydı olduğu öğrenildi.Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli O.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.