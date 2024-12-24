Kahramanmaraş'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Andırın ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş-Kadirli Yolu kavşağında, İsmail Kaya yönetimindeki otomobil ile Durdu Ali Kama'nın kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbarla adrese sevk edilen sağlık görevlileri, sürücüler ile Berkay Avan'ın yaralandığını belirledi.Andırın Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.