İzmir merkezli 'Daltonlar' çetesi operasyonu düzenlendi, 3 kişi tutuklandı
'Daltonlar' olarak bilinen suç çetesi üyelerine yönelik İzmir merkezli düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Suç çetelerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor...
Bu kapsamda İzmir merkezli operasyonda 'Daltonlar' olarak bilinen suç çetesi üyesi 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
SUÇ ÇETESİ ÜYELERİ TESPİT EDİLDİ
İzmir'in Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna 3 Aralık'ta gece vakti uzun namlulu silahlı saldırı olayıyla ilgili Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu saldırıyı 'Daltonlar' olarak da bilinen suç çetesi üyelerinin gerçekleştirdiği belirlendi.
Çete üyelerinin ayrıca başta İzmir, İstanbul ve Kayseri illeri olmak üzere bir çok ilde silahla eylem gerçekleştirdiği tespit edildi.
ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI
Polis ekipleri 6 şüphelinin adreslerini belirledi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.