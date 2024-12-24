IBAN’la para transferinde yeni dönem: Sistem tamamen değişti

Merkez Bankası, IBAN üzerinden yapılan para transferlerine önemli bir yeniliği duyurdu.Bankalar, mobil uygulamalarına ekledikleri yeni 'ödeme iste' özelliği ile müşterilerine önemli bir avantaj sağladı.Bu özellik sayesinde, kullanıcılar, FAST, EFT ya da havale yöntemleriyle kendilerine para göndermek isteyen kişilere hızlıca ödeme isteği gönderebilecekler.Yeni sistem, ödeme taleplerinin daha pratik bir şekilde yapılmasını mümkün kılıyor. Alacaklılar, sadece IBAN hesap numarasını bilerek, banka üzerinden ödeme isteği oluşturabilecek.Bu sayede, telefon veya diğer iletişim araçlarını kullanmadan para transferi talep edilebilecek.Ödeme isteği özelliği, IBAN numarasının yanı sıra belirlenen ödeme tutarını girerek işlem yapılmasını sağlıyor. Alacaklılar, ödeme isteği butonuna tıkladıklarında, alacaklıya bir onay mesajı gönderilecek.Alacaklı bu mesajı onayladıktan sonra, belirlenen tutar otomatik olarak alacaklı hesabından çekilecek ve talep edilen kişinin hesabına aktarılacak.Merkez Bankası'nın bu yeni uygulaması, para transferlerini daha hızlı, kolay ve güvenilir bir hale getiriyor.Özellikle günlük hayatta sıkça karşılaşılan ödeme taleplerinin daha kısa sürede gerçekleştirilmesi, kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacak.