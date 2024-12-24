Ege Denizi'nde bu sabah 07:39'da, 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi

Son dakika deprem haberleri. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler meydana geliyor. Ülkenin dört bir yanında son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Haberimiz içerisinde depremin nerede olduğunun ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. İşte 24 Aralık 2024 bugün meydana gelen depremler.OĞUL DEPREMLERDeprem mi oldu? Az önce nerede, kaçışta deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)2024-12-24 07:39:07 - 3.3 - Ege Denizi - 6.97