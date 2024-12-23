Son dakika deprem haberleri. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler meydana geliyor. Ülkenin dört bir yanında son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Haberimiz içerisinde de deprem nerede oldu sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte 23 Aralık 2024 bugün meydana gelen depremler.SON DEPREMLERDeprem mi oldu? Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:23 Aralık 2024 tarihinde saat 05:20'de Menteşe Muğla bölgesinde 2.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 14.5 km olarak belirlendi.