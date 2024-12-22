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MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 22.12.2024 - 13:16 Güncelleme: 22.12.2024 - 13:27 / Editör: Edin Uslu
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi