Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'daki kaza için başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da 4 sağlık personelinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının ardından başsağlığı mesajı paylaştı.
Cuımhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Muğla’da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı.
Vefat eden personelimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.