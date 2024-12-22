Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'daki kaza için başsağlığı diledi

Cuımhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Muğla’da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı.Vefat eden personelimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.