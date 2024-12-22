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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'daki kaza için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da 4 sağlık personelinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının ardından başsağlığı mesajı paylaştı.

Ekleme: 22.12.2024 - 12:45 Güncelleme: 22.12.2024 - 12:46 / Editör: Edin Uslu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'daki kaza için başsağlığı diledi
Cuımhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Muğla’da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı.
Vefat eden personelimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'daki kaza için başsağlığı diledi